الإثنين 10 فبراير 2025
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محافظات

فحص 1226 مواطنًا ضمن قافلة طبية مجانية بقرية حصة الغنيمي في كفر الشيخ

القافلة الطبية
القافلة الطبية

 

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ،  أنها قد نظمت قافلة طبية مجانية في قرية حصة الغنيمي بمركز قلين، يومي السبت والأحد 8 و9 فبراير 2025، وذلك تحت رعاية اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

  • خدمات طبية متكاملة لـ 1226 مواطنًا

وقال الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة ضمت 11 عيادة تخصصية في 10 تخصصات طبية، شملت: الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، الجلدية، النساء، تنظيم الأسرة، الرمد، الأنف والأذن، العظام، والأسنان، واستفاد من خدماتها 1226 مواطنًا على مدار اليومين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه أيضا قد تم إجراء 215 تحليل طبي تشمل تحاليل الدم والطفيليات، وإجراء 49 أشعة تشخيصية بين الأشعة العادية والسونار، بالإضافة إلى تنظيم 12 ندوة تثقيفية حضرها 602 مواطن.

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وتابع وكيل وزارة الصحة: أنه في إطار مبادرتي "100 يوم صحة" و"افحص واطمئن" فقد  تم إجراء 160 فحصًا طبيًا للكشف عن ضغط الدم والسكري لـ 80 مواطنًا، كما تم تقديم خدمات الإحالة لـ 11 مريضًا، وتحويل 8 مرضى إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج على نفقة الدولة.

أكد الدكتور أبوالسعد أن جميع الخدمات، بما فيها الكشف الطبي وصرف الأدوية قد تم تقديمها مجانا،  معربًا عن شكره لفريق القوافل الطبية ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات، ورئاسة مركز ومدينة قلين، على جهودهم في إنجاح القافلة وتقديم خدمات طبية متميزة للأهالي.

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كفر الشيخ قافلة طبية قلين مستشفيات الصحة

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