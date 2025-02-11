الثلاثاء 11 فبراير 2025
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اقتصاد

بنك مصر يساهم في حملة دفا الشتا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

بنك مصر
بنك مصر

 قام بنك مصر بالمساهمة في توزيع أكثر من 30 ألف غطاء في حملة دفا الشتا بمحافظات مصر المختلفة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، منها على سبيل المثال لا الحصر؛ صندوق تحيا مصر، مؤسسة مصر الخير، جمعية الأورمان، بنك الكساء المصري، مؤسسة الزهراوان، مؤسسة المصري، مؤسسة خير وبركة والمرأة الجديدة، وهذا انطلاقا من حرص بنك مصر على دعم الأسر الأولى بالرعاية.

ويأتي ذلك في إطار دور بنك مصر الرائد في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصه على دعم الأسر المصرية الأولى بالرعاية في مختلف محافظات مصر، وذلك من خلال المساهمة في مبادرة دفا الشتا والتي تستهدف تقديم الدعم للأسر المستحقة وتخفيفا عن كاهلهم، حيث تعد المسؤولية المجتمعية أحد أهم محاور المواطنة المؤسسية التي ينتهجها بنك مصر، وذلك من خلال المساهمة في العديد من الأنشطة والمبادرات التي تخدم المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع".

وقد حرص البنك على مشاركة موظفيه في مبادرة دفا الشتاء بجهودهم الفردية التطوعية من خلال المشاركة في توزيع الأغطية على الأسر المستحقة في مختلف المحافظات، حيث يؤمن البنك بأن الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصري وتقديم نموذج ناجح يحتذى به، يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين، ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر قام بتخصيص نحو 1.2مليار جنيه مصري لدعم مجالات التنمية المجتمعية المختلفة خلال عام 2024.

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