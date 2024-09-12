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سياسة

قانون الاستثمار، ما هي المسئولية المجتمعية للمستثمرين في مصر؟

الاستثمار
الاستثمار

نص  قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته على ضوابط وحدود المسئولية المجتمعية للمستثمرين في مصر. 


المسئولية المجتمعية للمستثمرين وأهداف التنمية الشاملة 

ويجوز للمستثمر تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، من خلال مشاركته في كل المجالات الآتية أو بعضها:

 

١ – اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.

 

٢ – تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.

 

٣ – دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.

 

٤ – التدريب والبحث العلمي.

 

موقف الضرائب من أنشطة المستثمر المجتمعية 

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ بما لا يجاوز نسبة (١٠%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (٢٣) (بند ٨) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

 

ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأي العام.

وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على تمييز بين المواطنين.

 

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.

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