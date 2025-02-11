الثلاثاء 11 فبراير 2025
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عقارات

وفد من الرئاسة الكينية يتفقد مشروعات سكن لكل المصريين بأكتوبر الجديدة

وفد كينيا
وفد كينيا

تفقد وفد من مؤسسة الرئاسة الكينية، مشروعات الإسكان بمدينة أكتوبر الجديدة.

ويجري الوفد عدة لقاءات تليفزيونية لصناعة فيلم وثائقي حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وقدم المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر الجديدة  شرحًا مفصلًا للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث أكد أن المبادرة الرئاسية تعد تنفيذًا واقعيًا للحق الدستوري بضرورة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، كما عملت على توفير البيئة التشريعية اللازمة للمبادرة من خلال إصدار قانون يختص بتنظيم الإسكان الاجتماعي ويوضح شروطه وآليات العمل به. 
كما قدم المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز، خلال لقائه بالوفد الكيني، شرحا وافيا عن المبادرة والموقف التنفيذي للمشروعات، وجهود وزارة الاسكان المتمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في توفير كافة المبانى الخدمية والبنية التحتية اللازمة لحصول المواطن على وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات.
وأبرز  رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر الجديدة الخطوات التي يتخذها الصندوق قبيل طرح كل إعلان، سواء على مستوى دراسة الأماكن الأكثر طلبًا لطرح وحدات سكنية بها، وكذلك تحديد حدود الدخل التي يجب العمل بها ضمن الإعلان، وذلك وفقًا لأحدث البيانات والمعلومات في هذا الشأن.
كما أوضح المهندس محمد عبد المقصود الوضع التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث نجح الصندوق في طرح مليون وحدة سكنية، وانتقل نحو 3 ملايين شخص لوحداتهم الجديدة حتى الآن.
واستعرض النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة على أرض الواقع، والتأثيرات الخاصة بها على حياة المواطنين وعدد من الفئات التي لم يكن من السهل حصولهم على وحدات سكنية مثل المرأة والعاملين بالقطاع الخاص والأعمال الحرة.
وزار الوفد الكيني مدن 6 أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، حيث التقى بالمسئولين عن أجهزة المدن بهذه المدن، بالإضافة إلى زيارة نماذج مؤثثة من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتحدث إلى بعض المستفيدين من المبادرة للتعرف على التأثيرات الإيجابية لها على حياتهم.
 

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