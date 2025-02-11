مصرع عاملي محارة لسقوطهما من أعلى عقار بدمنهور

لقي عاملي محارة مصرعهما إثر سقوطهما من أعلى سقالة خشبية، وأثناء عملهم في عقار تحت الإنشاء بإحدى شوارع مدينة دمنهور بتفي محافظة البحيرة، ليتم نقل جثمانهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي.

سقوط شخصين من اعلي عقار تحت الإنشاء

تبلغت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بسقوط شخصين من أعلى عقار تحت الإنشاء بشارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور ، تم الدفع بسيارتين إسعاف الي مكان الواقعة وتم نقلهما إلى المستشفي .

نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي

بانتقال القوات المختصة الي مكان الحادثة وبالمعاينة تبين سقوط عاملين من أعلى سقالة خشبية أثناء عملهم في عقار تحت الإنشاء بشارع عبد السلام الشاذلي، مما أدى إلى وفاتهما في الحال، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

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