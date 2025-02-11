الثلاثاء 11 فبراير 2025
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حوادث

عاطل متهم بسرقة شقة بالنزهة يكشف دور شريكته في الجريمة

متهمين
متهمين

 أدلى عاطل وربة منزل متهمين بسرقة شقة سكنية بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة النزهة باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة.

وقال العاطل إن المتهمة الثانية حرضته على سرقة شقة المجني عليها نظرا لأنها كانت تعمل لديها في وقت سابق خادمة وتعلم ثرائها.


وأضاف المتهم أن شريكته في الجريمة  هيأت له الظروف وأعطته قائمة بغرف الشقة ومداخلها، ثم جلب هو “عدة السرقة” وتوجها سويا الي الشقة وسرقاها بعد أن كسرا بابها.

  كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نجحت في ضبط عاطل، ربة منزل)  بتهمة  ارتكاب واقعة سرقة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "كسر الباب" وعُثر بحوزتهما على (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – بعض المشغولات الذهبية- 3 ساعات يد ماركات مختلفة ) من متحصلات واقعة السرقة.


وبسؤالهما عن باقي المبلغ المستولى عليه أقرا بإنفاقه على متطلباتهما الشخصية.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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قسم شرطة النزهة نيابة النزهة مديرية أمن القاهرة

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