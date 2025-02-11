وزير الثقافة الفلسطيني يدين الاعتداء على المكتبة العلمية بالقدس وتمديد اعتقال ملاكها

استنكر وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان، تمديد قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال محمود وأحمد مُنى، ملاك المكتبة العلمية في القدس، والتي تُعدّ صرحًا ثقافيًا وتاريخيًا هامًا يخدم المثقفين وأبناء المدينة.

وقال حمدان: إن الاعتداء السافر على المكتبة العلمية، واقتحام فروعها والاستيلاء على الكتب التي تحمل العلم الفلسطيني، أو تلك التي تُصنّف تعسفيًا على أنها "مواد تحريضية"، يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الثقافية، واعتداءً على حرية الفكر والتعبير، واستمرارًا لسياسة التضييق الممنهجة على المؤسسات الثقافية الفلسطينية في القدس المحتلة، مؤكدًا أن هذه الممارسات الاحتلالية تهدف إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية، وإسكات الصوت الثقافي المقدسي، في محاولة بائسة لتشويه الوعي الوطني وفرض الرواية الاحتلالية.

وزارة الثقافة تدين التصعيد الخطير



وأضاف حمدان: “ندين هذا التصعيد الخطير، ونطالب بالإفراج الفوري عن محمود وأحمد مُنى، وإعادة جميع الكتب المستولى عليها دون قيد أو شرط كما ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والثقافية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الاعتداءات المتكررة على المؤسسات الثقافية في القدس”.

وتابع حمدان، أن الثقافة الفلسطينية ستبقى صامدة رغم جميع محاولات الطمس والاستهداف، وستظل القدس عاصمة الثقافة العربية والفلسطينية، مؤكدًا الالتزام على العمل مع المؤسسات الوطنية والدولية لحماية الإرث الثقافي الفلسطيني، وتعزيز الحراك الثقافي في وجه السياسات القمعية للاحتلال.

واختتم حمدان: "إننا نقف إلى جانب المكتبة العلمية، وجميع المؤسسات الثقافية الفلسطينية، ونؤكد أن هذه الاعتداءات لن تثنينا عن دعم الثقافة والهوية الوطنية في القدس وسائر أنحاء الوطن".

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