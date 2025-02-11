وزير العدل يستقبل النائب العام السعودي لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النائب العام السعودي، وصالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.



وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالضيوف مشيدًا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدًا على أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة السعودية، وتبادل الخبرات المشتركة في مجالات القانون والعدالة والتدريب والتعاون القضائي.



ومن جانبه عبر النائب العام السعودي عن سعادته باللقاء مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات القضائية مُبديًا تقديره لما لحق بمنظومة العدالة في مصر من تطوير.

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