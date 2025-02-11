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أخبار مصر

رئيس القابضة للمطارات يبحث مع نظيره السعودي تعزيز سبل التعاون

رئيس القابضة للمطارات
رئيس القابضة للمطارات مع نظيره السعودي
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عقد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اجتماعًا مع  رائد بن حسن الإدريسي، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة في المملكة العربية السعودية بالعاصمة السعودية، الرياض، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات قطاع المطارات.  

تناول الاجتماع الدروس المستفادة من مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في إدارة المطارات، بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل المطارات، كما تم مناقشة سبل تبادل الخبرات في المجالات الفنية والإدارية ومنهجيات وأنظمة التشغيل والإدارة المستهدفة في المشاريع الكبرى للمطارات المستقبلية.

وتم بحث سبل توطيد العلاقات بين ممثلي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تحت مظلة المنظمة الدولية للمطارات (مجلس المطارات العالمي ACI)، وذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الدولية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات المصرية السعودية في قطاع الطيران، والاستفادة من التجارب العالمية لدعم خطط التطوير المستقبلية، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية لضمان كفاءة تشغيل المطارات وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

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