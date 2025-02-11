المشدد 3 سنوات لسائق توك توك في تعاطي حشيش وترامادول بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تعاطي الحشيش المخدر والترامادول بمنطقة المطرية.

وكشف تقرير معمل السموم احتواء عينة الدم المأخوذة من المتهم على جوهري الحشيش والترامادول المخدرين.

وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم أثناء مرور دورية أمنية حيث حاول الهرب وبضبطه عثر بحوزته على جوهر الحشيش المخدر والترامادول في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا بقصد التعاطي.

كما عثر بحوزة المتهم على كيس أسود بداخله مواد مخدرة، وهاتف جوال وبمواجهته أقر بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد التعاطي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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