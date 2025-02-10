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حوادث

المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

 قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لحيازته مخدر الحشيش بقصد الإتجار في الصف.

وكشفت التحقيقات في القضية جنايات  الصف، أن المتهم "محمد. ح"، 24 عاما، خفير، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا نبات الحشيش القنب، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واعترف المتهم بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي المضبوط بحيازته جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصى والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.

 

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المواد المضبوطه، 4 قطع من مادة سمراء اللون وزنت القطع 40.81 جرام، وأن المادة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

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