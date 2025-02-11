مستشار باليونسيف يكشف سر استخدام الخارجية المصرية لـ "القدس الشريف" بدل الشرقية في بيانها

كشف المستشار بمنظمة اليونسيف، دكتور رشاد حامد، عن سر استخدام الخارجية المصرية لمصطلح "القدس الشريف" في بيانها الأخير، الذي دعت فيه المجتمع الدولي إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية، حيث دعت الخارجية المصرية للتوصل إلى سلام عادل وشامل وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، وليس القدس الشرقية.

سر استخدام الخارجية المصرية لكلمات القدس الشريف

حيث أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانين بشأن القضية الفلسطينية، وبعد أن كشف الرئيس الأمريكية عن مخططه بتهجير أهل غزة من أرضهم، والإعلان عن نيته شراء قطاع غزة، ورغبة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهل غزة في الدول المجاورة، حيث أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانها الأول يوم 9 فبراير، والثاني يوم 10 فبراير بفاصل يوم واحد، وكتبت فيه عبارة "إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف".

بيانات الخارجية المصرية يومي 9 و10 فبراير، فيتو



وفي تفسيره عن سر استخدام مصطلح القدس الشريف قال المستشار باليونسيف الدكتور رشاد حامد "القدس الشريف.. صدر بيانان عن وزارة الخارجية المصرية، الأول يوم 9 فبراير، والثاني يوم 10 فبراير بفاصل يوم واحد".

وأضاف رشاد حامد "عند قراءة آخر ثلاث كلمات في البيانين، ستجد أن كلمة "الشريف" كتبت بدلا من “الشرقية”، وبقراءة آخر ثلاث كلمات في البيانين، نجد أن مصطلح "القدس الشريف" كتبت بدلا من "القدس الشرقية".

وعن تفسيره لكتابة الخارجية المصرية لكلمات القدس الشريف بدلًا من القدس الشرقية، قال الدكتور رشاد حامد "التفسير كما اظنه: أقدمت إسرائيل على خطوة خطيرة بتغيير اسم الضفة الغربية إلى "يهودا والسامرة"، وهذا التغيير في التسمية يهدف إلى تأكيد الرواية الدينية اليهودية."

آخر مرة استخدم مصطلح القدس الشريف عام 1978

وأكد رشاد حامد أن "مصر ترد باستخدام مصطلح "القدس الشريف" ردا على هذه الخطوة الإسرائيلية، حيث يشير اسم "القدس الشرقية" سياسيًا إلى الجزء من المدينة الذي احتلته إسرائيل عام 1967، بينما يشير مصطلح "القدس الشريف" إلى مكانة المدينة الدينية لكونها تحتضن المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وهما من أقدس المعالم الإسلامية."

وزارة الخارجية المصرية، فيتو

وأوضح عدد من المتخصصين أن "آخر مرة كتبنا في بيان رسمي مصري كلمة القدس الشريف دى كان عام ١٩٧٨، وأن بيان الخارجية المصرية يُعد تطورًا دبلوماسيًا خطيرًا، ورسالة مصرية لا يمكن تجاهلها.. هناك محترفين يعرفون كيف يمررون الرسائل، مشيرين إلى أن "القاموس السياسي الرسمي المصري قد يستخدم كلمة العدو الإسرائيلي فى تصريح ما.. تحية واجبة لمن كتب هذا البيان.. ملعوبة... برافو.."

مصر تخوض حرب دبلوماسية

وعلق عدد من النشطاء على كلمات "القدس الشريف في بيان الخارجية المصرية، حيث قال البلوجر أحمد محمد صميدة ""دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف".. مصر تخوض حرب دبلوماسية تعلّي وتيرتها يوم عن يوم منذ تولي ترمب الحكم في أمريكا"

مصطلح القدس الشريف في البيان المصري، فيتو

وأكد النشطاء أن "بيان الخارجية أمس والبيانات السابقة كلها المتعلقة بالموضوع طالبت بدولة فلسطينية على حدود يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية.. البيان الأخير فيه تطورًا لافتًا جدًا وشجاع، مصر تعلّي سقف الطلبات، وتنادي بدولة فلسطينية عاصمتها "القدس الشريف"، وهذا أمر يحدث لأول مرة منذ سنين، إن مصر تعمم الموضوع بهذا الشكل، مصر في بيانها هددت "بنسف أسس السلام" ودي جملة قوية جدا في عرف الدبلوماسية المصرية".

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