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تفاصيل تدشين تعليم الإسكندرية مبادرة "مدرستي عنوان للتاريخ"

الدكتور عربي أبوزيد
الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عن تدشين مبادرة (مدرستي عنوان للتاريخ)، واعتمد مذكرة عرض المبادرة المقدمة من نجلاء سليم وكيل المديرية.

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يأتى ذلك في ضوء توجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بتفعيل المبادرات والأنشطة التربوية التي من شأنها غرس وتعزيز وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

 

وقال أبو زيد: المبادرة ترتكز على دعم وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن لدى  الطلاب من خلال إدراكهم لعراقة الوطن وعظمة تاريخه من خلال النماذج الملموسة في واقعنا الحالي، والتي تعد امتدادًا لتاريخنا وحضارتنا، تلك النماذج يدركها أبناؤنا في أبرز صورها في المدارس ذات الطابع الأثري بالإسكندرية مثل مدرسة (السادات العباسية، فيكتوريا كوليدج).

 

وأوضح مدير المديرية أن المبادرة تتمثل في العديد من الأنشطة من خلال ألبوم مصور مدعم بالتعليقات (مقاطع فيديو قصيرة، مجلات حائط، مجلات ورقية يدوية)، ويشرف على تفعيلها وتجميع أعمال وأنشطة الطلاب توجيه عام الصحافة والإعلام التربوي بالإدارات التعليمية ويتكفل بتجميع وتنظيم مشاركات الطلاب، على أن يتم تقديمها للمديرية في موعد غايته 26 من مارس المقبل؛ لاختيار وتكريم الفائزين.

وتتضمن المبادرة عدة محاور منها تاريخ إنشاء المدرسة، والشخصيات التاريخية المرتبطة بالمدرسة (سواء أكان مؤسسًا لها أو خريجًا أو عمل بها)، ودور المدرسة التاريخي ومشاركتها في رفعة الوطن، وكذلك المطويات الأثرية الموجودة بالمدرسة في ألبومات مصورة، وزيارات الشخصيات العامة والمشهورة للمدرسة، وكذلك مقولات وأشعار وآراء الشخصيات العامة وشخصيات المجتمع المدني عن المدرسة، ختامًا بدور المدرسة حاليًّـا وتميزها على مستوى الإدارة والمحافظة والجمهورية.

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الفريق أحمد خالد الوزير محمد عبد اللطيف الدكتور عربي أبوزيد التربية والتعليم

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