الثلاثاء 11 فبراير 2025
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اقتصاد

وزير الاستثمار: السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية في القطاع الصحي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 التقى  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد شركة WHM لاستعراض فرص الاستثمار في مصر في القطاع الصحي، وكذا أنشطة الشركة ومشروعاتها المستقبلية المقترحة في مصر، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة إسبانيا.

 

السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية في القطاع الصحي

 وقال  وزير الاستثمار إن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري.

 

وأضاف «الخطيب» أن الشركة ترغب في الاستثمار في مصر في القطاع الصحي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة في هذا القطاع الهام، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية من خلال تطبيق تكنولوجيات طبية متقدمة جدا من خلال الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة وشركائها.

وأشار الوزير إن اللقاء استعرض إمكانيات الاستفادة من السوق المصري كمحور للمنطقة العربية من خلال إنشاء مركز للمعلومات Data center يخدم المنطقة ككل، حيث اقترحت الشركة إنشاء مركز المعلومات من خلال كونسورتيوم يضم عددًا من المستثمرين بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية. 

حيث سيتم عقد سلسلة لقاءات بين الجانبين لمناقشة تفاصيل المشروع، والذي يهدف إلى جعل مصر وجهة ومركز للخدمات الطبية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي،وقد تم توجيه الدعوة إلى الشركة لزيارة مصر للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة على أرض الواقع.

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