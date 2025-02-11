الثلاثاء 11 فبراير 2025
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حوادث

ضبط عنصر إجرامى بأسيوط للاتجار بالأسلحة النارية ومواد مخدرة

ضبط عنصر إجرامى بأسيوط
ضبط عنصر إجرامى بأسيوط للإتجار بالأسلحة النارية ومواد مخدرة

 ضبطت  الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، عنصرا إجراميا بأسيوط تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.
 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة أسيوط "سبق إتهامه فى 31 قضية جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.
 

 

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 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (3 بنادق خرطوش -    10 فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 1991 قرصا مخدرا لعقار "تامول" – كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين").. وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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