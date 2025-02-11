ضبط عنصر إجرامى بأسيوط للاتجار بالأسلحة النارية ومواد مخدرة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، عنصرا إجراميا بأسيوط تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة أسيوط "سبق إتهامه فى 31 قضية جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.



ضبط عنصر إجرامى بأسيوط للإتجار بالأسلحة النارية ومواد مخدرة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (3 بنادق خرطوش - 10 فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 1991 قرصا مخدرا لعقار "تامول" – كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين").. وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.