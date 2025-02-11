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حوادث

ضبط صاحب محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالشروق

ضبط صاجب محل لبيع
ضبط صاجب محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية

تمكنت  الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط صاحب محل لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بمدينة الشروق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون. 

 

أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بمدينة الشروق 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل وضبط (المدير المسئول)، وعثر بالمحل على مضبوطات أبرزها (عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").

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وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
 

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الإدارة العامة لمباحث المصنفات أجهزة وزارة الداخلية جرائم المصنفات حماية حقوق الملكية الفكرية قسم شرطة الشروق قطاع الشرطة المتخصصة فك شفرات القنوات الفضائية

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