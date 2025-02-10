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رياضة

إنجاز جديد لنجم برشلونة بعد الفوز على إشبيلية

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

حقق بيدري نجم برشلونة، رقما مميزا، خلال مواجهة إشبيلية، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر الدوري الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

إنجاز جديد لبيدري


وصنع بيدري، الهدف الثاني للفريق الكتالوني، والذي سجله زميله فيرمين لوبيز في الدقيقة 46، علما بأن لوبيز حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 63.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن بيدري قدم 3 تمريرات حاسمة في آخر 5 مباريات له مع برشلونة بجميع المسابقات، وهو نفس عدد التمريرات الحاسمة التي صنعها في مبارياته 39 السابقة مع الفريق الكتالوني.

ويمتلك نادي برشلونة 48 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، مقابل 28 نقطة في جعبة إشبيلية بالمرتبة 13.

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