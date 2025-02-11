بتروجيت يلتقي سموحة في مباراة المنطقة الدافئة بالدوري المصري

يلتقي فريقا بتروجيت وسموحة في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء في افتتاح مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

مباراة بتروجيت وسموحة

ويحتل فريق بتروجت المركز التاسع فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاءات.

بينما يحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى لقاءين بينما خسر 6 مباريات.

الدوري المصري، تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات قوية وهي: فاركو ضد الزمالك، والأهلي ضد غزل المحلة، وبتروجيت ضد سموحة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز



فاركو مع الزمالك 4 مساء - أون تايم سبورتس 1

بتروجيت مع سموحة 4 مساء - أون تايم سبورتس 2

الأهلي مع غزل المحلة 7 مساء - أون تايم سبورتس 1

مواعيد الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 11 فبراير

سموحة ضد بتروجت.. 4 عصرًا

فاركو ضد الزمالك..4 عصرًا

الأهلى ضد غزل المحلة..7 مساء

الأربعاء 12 فبراير

الجونة ضد الإسماعيلى..4 عصرًا

زد إف سي ضد سيراميكا..4 عصرًا

المصري ضد البنك الأهلى..7 مساء

بيراميدز ضد حرس الحدود..7 مساء

الخميس 13 فبراير

مودرن سبورت ضد طلائع الجيش..4 عصرًا

إنبى ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

نظام الدوري الممتاز



ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.



ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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