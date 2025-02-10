وزير الخارجية الفرنسي: الاتحاد الأوروبي سيرد على أي رسوم جمركية أمريكية جديدة

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو أن "الاتحاد الأوروبي سيرد على أي رسوم جمركية أمريكية جديدة، مشددا على أنه ليس هناك أي تردد حين يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحنا والمفوضية الأوروبية مخولة التحرك بهذا الصدد.

الاستعداد للرد على أي رسوم جمركية

وفي وقت سابق، حض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين على الاستعداد للرد على أي رسوم جمركية من المحتمل أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد ماكرون في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" أنه "أعتقد أننا يجب أن نكون مستعدين للرد. لكني أعتقد، أبعد من ذلك، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا للدفاع عما يريده ويحتاجه".

وتابع:"سؤالي الأول للولايات المتحدة هو: ما هي مشكلتكم الأولى؟ هل هي الاتحاد الأوروبي؟ لا أعتقد ذلك. مشكلتكم الأولى هي الصين"، مذكرا بأن التكتل "حليف" للولايات المتحدة.

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