الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الفرنسي: الاتحاد الأوروبي سيرد على أي رسوم جمركية أمريكية جديدة

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو

 أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو أن "الاتحاد الأوروبي سيرد على أي رسوم جمركية أمريكية جديدة، مشددا على أنه  ليس هناك أي تردد حين يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحنا والمفوضية الأوروبية مخولة التحرك بهذا الصدد.

 

الاستعداد للرد على أي رسوم جمركية 

 وفي وقت سابق، حض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين على الاستعداد للرد على أي رسوم جمركية من المحتمل أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

وأكد ماكرون في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" أنه "أعتقد أننا يجب أن نكون مستعدين للرد. لكني أعتقد، أبعد من ذلك، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا للدفاع عما يريده ويحتاجه".

وتابع:"سؤالي الأول للولايات المتحدة هو: ما هي مشكلتكم الأولى؟ هل هي الاتحاد الأوروبي؟ لا أعتقد ذلك. مشكلتكم الأولى هي الصين"، مذكرا بأن التكتل "حليف" للولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الفرنسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس الأمريكى

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي عن خطط ترامب: غزة جزء من أي دولة فلسطينية مستقبلية

قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي بـ8 ملايين يورو

جامعة بنها تفوز بتمويل مشروع بحثي من الاتحاد الأوروبي
ads

الأكثر قراءة

قرارات رئاسية سارة للمصريين خلال أيام

صندوق النقد الدولي: تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

الخطيب يرفض طلب محمد رمضان بالرحيل

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة تعاود الارتفاع في سوق العبور

سيف زاهر يكشف خليفة جروس المحتمل في الزمالك

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 13

ترامب يمنح إسرائيل أم القنابل، جنرال أمريكي يكشف تخطيط أمريكي لمعركة هرمجدون

منوعات

المزيد

تراجع معدلات الزواج في الصين رغم جهود السلطات لتعزيز عدد السكان

شاب يرفع علمي فلسطين والسودان في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية (فيديو)

برجر كينج يطيح بمسئول في الحزب الحاكم بتركيا

لقطات توثق ظهور حيوان نادر يعاني من طفرة جينية

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الإثنين 10-2-2025 بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة تعاود الارتفاع في سوق العبور

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

أسعار السمك اليوم،السبيط يرتفع لـ 340 جنيها في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإجهاض في المنام وعلاقته بتجاوز الأزمات

معنى براء، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 26 من سورة الزخرف

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية