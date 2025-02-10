رسوم ترامب الجمركية تقود الذهب إلى مستوى قياسي

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم اليوم الإثنين، ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.

وصعد المعدن النفيس إلى ذروة غير مسبوقة متجاوزًا 2895 دولارًا للأونصة، بعدما سجل ارتفاعا 2.2% الأسبوع الماضي، إذ عززت التهديدات التجارية الأحدث التي أطلقها ترمب الطلب على أصول الملاذات الآمنة، وأوضح الرئيس الأمريكي أمس أن رسوما جمركية بنسبة 25% ستطبق على الصلب والألومنيوم من جميع الدول، لكنه لم يحدد موعد دخولها حيز التنفيذ.

أسعار الذهب، فيتو

فرض رسوم جمركية ضد الحلفاء والخصوم

وذكر ريتشارد فرانولوفيتش، المحلل في بنك "ويستباك بانكينج"، في مذكرة بحثية أن الذهب ما يزال في وضع مثالي، في ظل عوامل معطلة له لا تذكر، مضيفا أن ثمة عوامل تشي تعزز جاذبية الذهب بوصفه ملاذا آمنا تتمثل في أن ترامب بصفة جوهرية شخص لا يمكن التنبؤ بتصرفاته ومثير للاضطرابات، علاوة على إطلاقه تهديدات بفرض رسوم جمركية ضد الحلفاء والخصوم على حد سواء، بجانب تهديده بفرض رسوم جمركية 100% على مجموعة دول "بريكس" إذا اتجهت لتنويع احتياطياتها النقدية بعيدًا عن الدولار الأمريكي.

السياسة النقدية الأمريكية

ويترقب المستثمرون أيضًا شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول نصف السنوية أمام المشرعين على مدى اليومين المقبلين، بحثًا عن إشارات حول مسار السياسة النقدية الأميركية. من المرجح أن يشير باول إلى متانة الاقتصاد الأمريكي باعبتارها عاملًا رئيسيًا وراء عدم استعجال البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، وهو سيناريو هبوطي من الناحية النظرية للذهب كونه لا يدر عائدًا.

ورغم ذلك، يواصل المعدن النفيس جذب المستثمرين كمخزن للقيمة في أوقات عدم اليقين، في وقت تحاول فيه السوق استيعاب التداعيات المحتملة للسياسات التجارية والهجرة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي قد ترفع التضخم في الولايات المتحدة وتؤثر على النمو الاقتصادي.

من جهته، عزز البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب للشهر الثالث على التوالي في يناير الماضي، ما يعكس التزامه المستمر بتنويع أصوله الاحتياطية، حتى مع وصول الأسعار إلى مستويات تاريخية مرتفعة.

وأعلن أكبر اقتصاد في آسيا أيضا عن برنامج تجريبي للسماح لعشر شركات تأمين كبرى باستثمار ما يصل إلى 1% من أصولها في الذهب للمرة الأولى، وسيترجم ذلك إلى استثمارات محتملة بقيمة 200 مليار يوان (27.4 مليار دولار)، بحسب ما ذكرته شركة "مينشنج سكيوريتيز".

وارتفع الذهب الفوري 1.1% ليصل إلى 2893.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 7:41 صباحًا بتوقيت لندن. تقدم مؤشر بلومبرج للدولار الفوري 0.2%. كما صعدت أسعار الفضة والبلاتين، بينما تراجع البلاديوم.

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