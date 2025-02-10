الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رسوم ترامب الجمركية تقود الذهب إلى مستوى قياسي

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم اليوم الإثنين، ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.

 

وصعد المعدن النفيس إلى ذروة غير مسبوقة متجاوزًا 2895 دولارًا للأونصة، بعدما سجل ارتفاعا 2.2% الأسبوع الماضي، إذ عززت التهديدات التجارية الأحدث التي أطلقها ترمب الطلب على أصول الملاذات الآمنة، وأوضح الرئيس الأمريكي أمس أن رسوما جمركية بنسبة 25% ستطبق على الصلب والألومنيوم من جميع الدول، لكنه لم يحدد موعد دخولها حيز التنفيذ.

 

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

فرض رسوم جمركية ضد الحلفاء والخصوم

وذكر ريتشارد فرانولوفيتش، المحلل في بنك "ويستباك بانكينج"، في مذكرة بحثية أن الذهب ما يزال في وضع مثالي، في ظل عوامل معطلة له لا تذكر، مضيفا أن ثمة عوامل تشي تعزز جاذبية الذهب بوصفه ملاذا آمنا تتمثل في أن ترامب بصفة جوهرية شخص لا يمكن التنبؤ بتصرفاته ومثير للاضطرابات، علاوة على إطلاقه تهديدات بفرض رسوم جمركية ضد الحلفاء والخصوم على حد سواء، بجانب تهديده بفرض رسوم جمركية 100% على مجموعة دول "بريكس" إذا اتجهت لتنويع احتياطياتها النقدية بعيدًا عن الدولار الأمريكي.

 

السياسة النقدية الأمريكية

ويترقب المستثمرون أيضًا شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول نصف السنوية أمام المشرعين على مدى اليومين المقبلين، بحثًا عن إشارات حول مسار السياسة النقدية الأميركية. من المرجح أن يشير باول إلى متانة الاقتصاد الأمريكي باعبتارها عاملًا رئيسيًا وراء عدم استعجال البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، وهو سيناريو هبوطي من الناحية النظرية للذهب كونه لا يدر عائدًا.

 

ورغم ذلك، يواصل المعدن النفيس جذب المستثمرين كمخزن للقيمة في أوقات عدم اليقين، في وقت تحاول فيه السوق استيعاب التداعيات المحتملة للسياسات التجارية والهجرة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي قد ترفع التضخم في الولايات المتحدة وتؤثر على النمو الاقتصادي.

 

من جهته، عزز البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب للشهر الثالث على التوالي في يناير الماضي، ما يعكس التزامه المستمر بتنويع أصوله الاحتياطية، حتى مع وصول الأسعار إلى مستويات تاريخية مرتفعة. 

3428 جنيها لهذا الجرام، تعرف على أسعار الذهب اليوم الإثنين 10-2-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الأحد

وأعلن أكبر اقتصاد في آسيا أيضا عن برنامج تجريبي للسماح لعشر شركات تأمين كبرى باستثمار ما يصل إلى 1% من أصولها في الذهب للمرة الأولى، وسيترجم ذلك إلى استثمارات محتملة بقيمة 200 مليار يوان (27.4 مليار دولار)، بحسب ما ذكرته شركة "مينشنج سكيوريتيز".

 

وارتفع الذهب الفوري 1.1% ليصل إلى 2893.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 7:41 صباحًا بتوقيت لندن. تقدم مؤشر بلومبرج للدولار الفوري 0.2%. كما صعدت أسعار الفضة والبلاتين، بينما تراجع البلاديوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب أسعار الذهب ترامب فرض رسوم جمركية واردات الصلب والألومنيوم الأسواق المالية العالمية الفيدرالى الامريكى الاقتصاد الأمريكى التضخم البنك المركزي الصيني

مواد متعلقة

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

ترامب يعلن فرض رسوم 25% على واردات الصلب والألومنيوم

أسعار الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الأحد
ads

الأكثر قراءة

قرارات رئاسية سارة للمصريين خلال أيام

صندوق النقد الدولي: تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

الخطيب يرفض طلب محمد رمضان بالرحيل

سيف زاهر يكشف خليفة جروس المحتمل في الزمالك

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 13

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة تعاود الارتفاع في سوق العبور

ترامب يمنح إسرائيل أم القنابل، جنرال أمريكي يكشف تخطيط أمريكي لمعركة هرمجدون

منوعات

المزيد

بسبب إعلان سيارات قرب موقع أثري، شركة تتعرض لانتقادات واسعة في العراق

تراجع معدلات الزواج في الصين رغم جهود السلطات لتعزيز عدد السكان

شاب يرفع علمي فلسطين والسودان في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية (فيديو)

برجر كينج يطيح بمسئول في الحزب الحاكم بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الإثنين 10-2-2025 بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة تعاود الارتفاع في سوق العبور

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

أسعار السمك اليوم،السبيط يرتفع لـ 340 جنيها في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإجهاض في المنام وعلاقته بتجاوز الأزمات

معنى براء، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 26 من سورة الزخرف

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية