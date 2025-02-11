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رياضة

ضجة في البرازيل، ناديان يعلنان التعاقد مع نفس المدرب

الدوري البرازيلي
الدوري البرازيلي

الدوري البرازيلي، كشفت تقارير صحفية أن ناديان برازيليان أعلنا التعاقد مع نفس المدير الفني لتدريب فريقهما، حيث تعاقد كلاهما مع مارسيلينو بارايبا. 

وكان فريق ناسيونال دي باتوس، الذي ينافس في بطولة بارايبا الإقليمية، الأول في الإعلان عن تعاقده مع مارسيلينو الأحد الماضي، مشيرا إلى أن لاعب مارسيليا وولفسبورج وهيرتا برلين سابقا سيتولى تدريب الفريق "حتى آخر الموسم".

من جانبه، أعلن أمس الإثنين نادي أمريكانو المتواضع، الذي سينافس هذا العام في دوري الدرجة الثانية لبطولة ريو دي جانيرو المحلية، توصله هو الآخر لاتفاق مع مارسيلينو.

مارسيلينو
مارسيلينو

ضجة في عالم كرة القدم البرازيلية


وتسبب هذا التعاقد المزدوج ضجة في عالم كرة القدم البرازيلية، خصوصا أن مارسيلينو كان لاعبا معروفا، ودافع عن قميص منتخب البرازيل وأندية محلية من النخبة مثل فلامنجو وساو باولو وجريميو.

لكن في النهاية، أوضح نادي أمريكانو أن العقدين لن يتتداخلا، حيث إن باتوس تعاقد مع مارسيلينو لتدريب الفريق فقط في آخر 3 مباريات متبقية من بطولة بارايبا المحلية، والتي تختتم في فبراير الجاري، بينما يدخل عقده مع أمريكانو حيز التنفيذ بعدها بشهر.

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فريق ناسيونال دي باتوس مارسيليا ولفسبورج هيرتا برلين نادي أمريكانو ريو دي جانيرو

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