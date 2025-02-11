موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، يحل ليفربول ضيفًا على إيفرتون غدا الأربعاء في ملعب جوديسون بارك، في المباراة المؤجلة من الجولة 15 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة إيفرتون وليفربول المؤجلة من الجولة 15 بالدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 غدا الأربعاء على ملعب جوديسون بارك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً (21:30) بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً (22:30) بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة إيفرتون وليفربول قناة beIN Sports HD 2.

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 56 نقطة، متقدمًا بفارق 6 نقاط عن آرسنال الوصيف، والذي خاض مباراة أكثر، لذلك يريد الحفاظ على الفارق أو توسيعه خلال مسيرته نحو اللقب، في المقابل، يأتي إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 26 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط.

وعلق جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، علي حظوظ الريدز في حصد لقب الدوري الممتاز، رغم خروج الفريق من كأس الاتحاد الإنجليزي، بالهزيمة المفاجئة أمام بليموث 1-0 الأحد الماضي.

وقال كاراجر، في تصريحات لصحيفة "تيلجراف" البريطانية: "المنافسة بين ليفربول وآرسنال.. والمشكلة الأكبر التي يواجهها الجانرز الآن هي الإصابات".

وتابع: "المدرب ميكيل أرتيتا سيجد الحلول لضمان تحسن الفريق، في النصف الثاني من الموسم، كما أنهم اكتسبوا خبرة قيمة في المنافسة على اللقب".



وأضاف: "إذا تمكنوا من البقاء قريبين من ليفربول حتى مارس فسيؤمنون بحظوظهم.. لكني أقول بعقلي وقلبي، إن الريدز سيتفوقون عليهم ويحققون اللقب.. خيارات المدرب آرني سلوت الهجومية هي الأقوى في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأردف: "القلق الوحيد بالنسبة لليفربول هو تعرض لاعبيه الأساسيين للإصابات.. إذا تمكنوا من تجنب ذلك، سيكون من الصعب اللحاق بهم".

واختتم نجم إنجلترا السابق: "أرى أن تشيلسي سينهي الموسم في المركز الثالث.. ورغم مشاكله، أتوقع أن يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع، ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

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