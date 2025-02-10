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رياضة

أسطورة ليفربول يعلق على حظوظ الريدز بالتتويج بالدوري بعد خيبة كأس الاتحاد

ليفربول
ليفربول

علق جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، علي حظوظ الريدز في حصد لقب الدوري الممتاز، رغم خروج الفريق من كأس الاتحاد الإنجليزي، بالهزيمة المفاجئة أمام بليموث 1-0 أمس الأحد.

ويتصدر ليفربول البريميرليج، ويمكنه توسيع الفارق إلى 9 نقاط مع أقرب منافسيه آرسنال، إذا فاز على إيفرتون الأربعاء المقبل.   

المنافسة بين ليفربول وآرسنال

وقال كاراجر، في تصريحات لصحيفة "تيلجراف" البريطانية: "المنافسة بين ليفربول وآرسنال.. والمشكلة الأكبر التي يواجهها الجانرز الآن هي الإصابات".


وتابع: "المدرب ميكيل أرتيتا سيجد الحلول لضمان تحسن الفريق، في النصف الثاني من الموسم، كما أنهم اكتسبوا خبرة قيمة في المنافسة على اللقب".

وأضاف: "إذا تمكنوا من البقاء قريبين من ليفربول حتى مارس فسيؤمنون بحظوظهم.. لكني أقول بعقلي وقلبي، إن الريدز سيتفوقون عليهم ويحققون اللقب.. خيارات المدرب آرني سلوت الهجومية هي الأقوى في الدوري الإنجليزي الممتاز".  

وأردف: "القلق الوحيد بالنسبة لليفربول هو تعرض لاعبيه الأساسيين للإصابات.. إذا تمكنوا من تجنب ذلك، سيكون من الصعب اللحاق بهم".

واختتم نجم إنجلترا السابق: "أرى أن تشيلسي سينهي الموسم في المركز الثالث.. ورغم مشاكله، أتوقع أن يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع، ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

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