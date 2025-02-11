إحالة سائق للجنايات بتهمة دهس سيدة أثناء عبورها الطريق بالجيزة

أحالت نيابة الجيزة، سائق متهم بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق في الجيزة، للمحاكمة الجنائية.



وكانت النيابة قد كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وإجراء تحليل مخدرات للسائق، وحجزه على ذمة التحريات التي تجري معه.

مصرع سيدة أثناء عبور الطريق

وكشفت التحقيقات، أن السيدة أثناء عبورها الطريق اصطدمت بها سيارة، مما أسفر عن مصرعها في الحال.



بلاغ بمصرع سيدة في الجيزة

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مصرع سيدة في حادث تصادم في الجيزة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت طالبة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن مصرعها في الحال، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، بعد التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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