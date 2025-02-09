الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

اصطحاب المتهم بالتسبب في مصرع طفل بالسلام للطب الشرعي

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

اصطحب فريق من نيابة السلام قائد سيارة صدم طفل أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن مصرعه بمنطقة السلام، إلى مصلحة الطب الشرعي واخذ عينة من دمائه لإجراء تحليل مخدرات له. 

مصرع طفل صدمته سيارة أثر عبور الطريق بالسلام 
تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (طفل 7 سنوات)، وبها إصابات وكدمات متفرقة بالجسم إثر إدعاء وقوع حادث تصادم.

وبالانتقال وبسؤال والد الطفل أقر بأنه حال عبور نجله الطريق اصطدمت به سيارة نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.
 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بمحافظة القليوبية) واعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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نيابة السلام السلام قسم شرطة السلام أول أمن القاهرة

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