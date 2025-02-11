محطات في حياة علاء ولي الدين، بدأ مساعد مخرج وقام ببطولة أفلام قليلة ورحل بسبب أزمة سكر

علاء ولي الدين، فنان كوميدي شهير، من أهم الفنانين الكوميديين الشباب الذين ظهروا حديثا، كوميديان خفيف الدم رغم سمنته الشديدة، قدم أفلاما كوميدية ناجحة لكنها قليلة، حيث رحل في مثل هذا اليوم 11 فبراير 2003 أثناء عرض مسرحيته " لما بابا ينام " وقيامه بالتحضير لتصوير فيلم "عربي تعريفة " لكنه لم يكمل تصويره، بسبب نوبة سكر، وصفه مفيد فوزي بدبابة الضحك المتحركة.

ولد الفنان علاء ولي الدين عام 1963، بالدرب الأحمر، ووالده الممثل سمير ولي الدين الذي كان يعمل مديرا لملاهي القاهرة، وجده الشيخ سيد ولي الدين مؤسس إحدى المدارس بقرية الجندية، درس بكلية التجارة، ونظرا لعشقه للتمثيل اتجه لدراسة السينما.

عندما قرر الفنان علاء ولي الدين الدراسة بشكل أكاديمي رفض معهد السينما عدة مرات انضمامه بسبب بدانته الزائدة وعدم وسامته، وكان ذلك سببا في تأخر ظهور موهبته، فلجأ إلى الدراسة بأكاديمية نور الدمرداش التي كانت تعمل وقتها على تدريب الموهوبين على الأداء التمثيلي، وهو ما فعله علاء إلى أن أتقن فن التمثيل.

مساعد مخرج مع الدمرداش

في البداية عمل علاء ولي الدين مساعد مخرج مع المخرج نور الدمرداش لمدة أربع سنوات، وقدم العديد من الأعمال وعرف من خلال أدوار ثانوية في أفلام عادل إمام الخمسة: الإرهاب والكباب، المنسي، رسالة إلى الوالى، بخيت وعديلة، قدم في بداياته أدوارًا صغيرة في أعمال سينمائية مثل: الزنكلونى، ليلة في شهر 7، فتوات السلخانة، اغتيال مدرسة.

علاء ولى الدين

وجسد علاء ولي الدين شخصية الشاب المصاب بالصرع والموجود في مستشفى الأمراض العقلية في فيلم "أيام الغضب" عام 1989، ولفت الأنظار بشدة في هذا الدور، وبدأ المنتجون وصناع السينما في إدراك أن هذا الممثل لديه إمكانيات كوميدية ويستطيع أن يجسد مساحات تمثيلية مميزة.

ابن عز آخر أفلامه

شارك علاء ولي الدين في 82 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والتليفزيون كان آخرها فيلم "ابن عز" 2001 إخراج شريف عرفة أيضًا، شاركه دينا وحسن حسني وأحمد مكي، يحكي الفيلم قصة رجل ثري لديه ثروة طائلة يجبر ابنه على استلام أعماله كلها وإدارتها، بعد أن قرر الهرب من البلاد، وتهريب أمواله كلها، حيث يشعر أن أمره قد انكشف أمام السلطات. يقبل ابن عز أن يمسك إدارة الأمور، حتى يحاصره رجال الأمن ويقبضون عليه بتهمة الفساد والنصب والاحتيال، ولكن قبل أن يحاكم يتمكن من الهرب بمساعدة مربيه، ليرحل بعدها أثناء تصويره فيلم عربي تعريفة.

علاء ولى الدين مع عمرو دياب واحمد زكى فى احد الحفلات



من الأفلام التي قدم فيها علاء ولي الدين دورا هاما " الإرهاب والكباب " مع الزعيم عادل إمام، ووحيد حامد وشريف عرفة، يقدم فيه دور أحد نزلاء مجمع التحرير الذي يحاول الانتحار من أعلى المجمع وكيف منعه سمنته من رفع قدمه فوق السور والانتحار في مشهد كوميدى.



يعلق علاء ولي الدين على دوره في الإرهاب والكباب فيقول: النجم عادل إمام كان متتبع ليا خطوات، وكان دايمًا يبعت ليا رسايل يقولهم قولوا لعلاء أنا متابعه، وهو ممثل كويس جدًا، فكنا في فرح معزومين فيه، وفوجئت بالفنان عادل جاي وبيقولى "أنت أخبارك كويسة وأنا متابعك وأنا قريب خاطفك معايا في حاجة كدة "، أنا طبعًا مانمتش، ولقيت بعد فترة الأستاذ شريف عرفة بيكلمنى وبيبعتلي في الدور ده قالي النجم عادل والمؤلف وحيد حامد رشحوك معانا في الدور ده، وعملت الدور فعلًا وكان حسن استقباله كويس جدًا، وعمل معايا نقطة تحول كبيرة.

بطولة عبود على الحدود



قام علاء ولي الدين ببطولة فيلم " عبود على الحدود " عام 1999 كتبه المؤلف أحمد عبد الله سيناريو عن شخص يُغيّر الجيش حياته ويرتقي به، ويرشح لإخراجه المخرج عادل أديب، لكن يترك عادل الفيلم ليقوم شريف عرفة بإخراجه رغبة في دخول تحد جديد بعد تقديمه لأحمد زكي في "اضحك الصورة تطلع حلوة" شارك فيه كريم عبد العزيز وأحمد حلمي ومحمود عبد المغني وغادة عادل، وتم تصوير الفيلم في شرم الشيخ، وحقق الفيلم أكبر الإيرادات.

علاء ولى الدين مع محمد هنيدى

ويناقش علاء ولي الدين مشكلة التعليم في مصر في فيلم " الناظر " الذي ما زالت إيفيهاته ومشاهده المميزة حاضرة في أذهان المشاهد ويرددها الجميع، يحكى الفيلم قصة عائلة كاملة تمتلك مدرسة، ويكون مصير هذه المدرسة في مصير شاب ضعيف الشخصية والتجربة، قدم فيه علاء ولي الدين دور سيدة صاحبة المدرسة إلى جانب دوره كصاحب المدرسة حيث أقام معسكرا بالإسكندرية ثلاثة أسابيع لدراسة الدور الذي تقمصه من والدته ليتحول إلى سيدة حقيقية اسمها جواهر قدم بعدها دورين بالفيلم دفعة واحدة ونجح الفيلم وحقق إيرادات 20 مليون جنيه.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.