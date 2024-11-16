مهرجان القاهرة، حميد الشاعري وشقيق علاء ولي الدين أبرز حضور ريد كاربت "قشر البندق"

توافد عدد من النجوم على السجادة الحمراء لعرض النسخة المرممة من فيلم قشر البندق، ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة على هامش فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ومن أبرز الحضور من أبطال الفيلم الفنان حميد الشاعري والفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض وابنهما، كما حرص شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين على الحضور، وكذلك الفنانة بشرى وزوجها.

فيلم قشر البندق من إنتاج عام ١٩٩٥، ومن إخراج خيري بشارة، وتأليف مدحت العدل، وبطولة محمود ياسين وحسين فهمي، عبلة كامل، علاء ولي الدين، رانيا محمود ياسين.

مهرجان القاهرة السينمائى

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".