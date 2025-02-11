أبرزهم بن شرقي، غيابات مؤثرة للأهلي عن مواجهة غزل المحلة الليلة

يفتقد الأهلي العديد من عناصره المهمة في مباراة اليوم أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام غزل المحلة

وتشمل قائمة غيابات الأهلي عن المباراة كل من: مصطفى مخلوف - ياسر إبراهيم - أشرف داري - يحيى عطية الله - كريم فؤاد - عمر كمال عبد الواحد - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي –على معلول _أشرف بن شرقي.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة الليلة.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع:محمد هاني ورامي ربيعة ومصطفى العش وكريم الدبيس.

الوسط:مروان عطية وعمر الساعي وأفشة.

الهجوم:حسين الشحات وإمام عاشور وجراديشار.

ويظهر محمد شوقي نائب المدير الرياضي لشئون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم لأول مرة على مقاعد البدلاء خلال مباراة غزل المحلة بعد تعيينه رسميًا أمس الأول.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب السلام لمراجعة خطة مباراة غزل المحلة المرتقبة الليلة.

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره غزل المحلة في المباراة المقرر أن تجمع بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

وتبث مباراة الأهلي وغزل المحلة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام غزل المحلة ومواصلة انتصاراته لتضييق الخناق على بيراميدز متصدر بطولة الدوري.

بينما يأمل غزل المحلة هو الأخر في الفوز لمواصلة بدايته القوية مع مدربه بابا فاسيليو بعد تحقيق الفوز في لقائه الأول مع الفريق أمام مودرن سبورت2ـ1 في الجولة الماضية.

حكام مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة وحيدة، أما زعيم الفلاحين يأتي في المركز الخامس عشر حيث يمتلك 11 نقطة.

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