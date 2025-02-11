الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رياضة

كولر يراجع خطة مباراة غزل المحلة مع لاعبي الأهلي

كولر
كولر

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب السلام لمراجعة خطة مباراة غزل المحلة المرتقبة الليلة. 

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره غزل المحلة  في المباراة المقرر أن تجمع بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة  اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز 

وتبث مباراة الأهلي وغزل المحلة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

مباراة الأهلي وغزل المحلة 

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام غزل المحلة ومواصلة انتصاراته لتضيق الخناق علي بيراميدز متصدر بطولة الدوري.

 بينما يأمل غزل المحلة هو الأخر في الفوز علي لمواصلة بدايته القوية مع مدربه بابا فاسيليو بعد تحقيق الفوز في لقائه الأول مع الفريق أمام مودرن سبورت 2ـ1 في الجولة الماضية. 

 حكام مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز 

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة وحيدة، أما زعيم الفلاحين يأتي في المركز الخامس عشر حيث يمتلك غزل المحلة 11 نقطة. 

 

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