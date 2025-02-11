أسعار النفط بعد فرض ترامب رسوما جمركية على واردات أمريكا من الصلب والألومنيوم

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع استيعاب المتعاملين تأثير جولة أخرى من الرسوم الجمركية، وهي رسوم بنسبة 25 في المئة على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، والتي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

سعر النفط عالميا

وبحلول الساعة 01:28 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا، أو 0.14 في المئة، إلى 75.98 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات، أو 0.07 في المئة، إلى 72.37 دولار.

زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة إلى 25 في المئة «دون استثناءات أو إعفاءات» لمساعدة الصناعتين المتعثرتين، مما قد يفاقم خطر اندلاع حرب تجارية على جبهات متعددة.

وتؤثر الرسوم الجمركية على ملايين الأطنان من واردات الصلب والألومنيوم من كندا والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

النمو الاقتصادي العالمي والرسوم الجمركية

وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، مما يدفع أسعار النفط للتراجع.

وأرجأ ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات من المكسيك وكندا، و10 في المئة على النفط الخام الكندي حتى الأول من مارس، لإجراء مفاوضات مع الدولتين.

كما فرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على الصين، ردت بكين عليها بفرض رسوم جمركية على بعض الواردات الأميركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 10 في المئة على النفط الخام.

وتقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الصينية حيز التنفيذ أمس الاثنين، مع عدم وجود أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين بكين وواشنطن.

ومما يضغط أيضا على الطلب على النفط أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينتظر حتى الربع المقبل من العام قبل خفض أسعار الفائدة مجددا، وذلك وفقا لرأي غالبية خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز والذين توقعوا في السابق خفض أسعار الفائدة في مارس.

خطر ارتفاع التضخم

ويواجه مجلس الاحتياطي الاتحادي خطر ارتفاع التضخم. وقد يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة إلى الحد من النمو الاقتصادي، وهو ما سيؤثر بدوره على نمو الطلب على النفط.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الإثنين أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين من المرجح أن تكون مخزونات نواتج التقطير قد انخفضت.

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