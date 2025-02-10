بعد تطبيق رسوم ترامب، منتجو الحديد السعوديون يطالبون برفع الجمارك لتدارك الإغراق

كشف رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد السعودية بندر السليم، عن دعوات منتجي الحديد السعوديين، بفرض إجراءات حمائية للصناعة المحلية تشمل رفع الرسوم الجمركية، تحسبا لبحث الشركات العالمية عن أسواق بديلة، وهذا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الألومنيوم والحديد، بحسب الشرق بلومبرج.

الرسوم الجمركية على حديد التسليح

وقررت وزارة المالية السعودية، في نهاية شهر مايو الماضي تمديد تعديل فئة الرسوم الجمركية على حديد التسليح، ولفائف الحديد إلى 10% لمدة عام.

وأبدت اللجنة، مخاوفها من أن الدول التي تأثرت بالرسوم الأمريكية قد تبحث عن أسواق بديلة لتصريف فائض إنتاجها، مما قد يؤدي إلى إغراق الأسواق مثل السعودية بمنتجات الحديد المستوردة، ما قد يؤثر سلبا على الصناعة المحلية.

رفع الرسوم الجمركية على واردات الحديد

وطالبت باتخاذ تدابير وقائية مثل رفع الرسوم الجمركية على واردات الحديد إلى الحدود القصوى المسموح بها وفقا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لحماية الصناعة المحلية من الإغراق والمنافسة غير العادلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الأحد، أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، ما تسبب في ارتباك بأسواق المعادن، في انتظار تفاصيل القرار وموعد دخوله حيز التنفيذ.

واردات منتجات الحديد والصلب

رفعت السعودية في عام 2020 التعريفة الجمركية على واردات منتجات الحديد والصلب، استجابة لذات المخاوف من إغراق المنتجات الأجنبية الباحثة عن أسواق بديلة للسوق الأميركية، فزادت الرسوم على خام البيليت من 5% إلى 12%، وعلى مسطحات الصلب من 5% إلى 15%، وعلى لفائف حديد التسليح إلى 20%.

اللجنة اقترحت أيضا تشكيل فرق عمل لمتابعة حالات الإغراق المحتملة في السوق السعودية، خاصةً للمنتجات ذات الجودة المنخفضة، والتأكد من مطابقة الواردات للمواصفات القياسية السعودية، وفق السليم.

تأثير طفيف على الصادرات السعودية

أما انعكاس القرار الأمريكي على الصادرات السعودية فسيكون محدودا وفق التوقعات بسبب محدودية حجم هذه الصادرات.

حسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بلغت صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة من الحديد والألمنيوم ومنتجاتهما وفق بيانات العام 2023 حوالي 711 مليون ريال (ما يعادل تقريبًا 190 مليون دولار)، منها 521 مليون ريال صادرات من الحديد ومصنوعاته، وهي قيمة طفيفة تجعل أي تراجع في الواردات الأميركية من هذه المنتجات غير مؤثر بدرجة كبيرة، حسبما يرى رئيس اللجنة، والذي أوضح أن الصادرات السعودية واجهت تحديًا مشابهًا خلال العام 2018 حين فرضت إدارة الرئيس ترمب وقتها رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد و10% على واردات الألمنيوم، مما أثار قلق العديد من الدول المصدرة.

وأضاف أنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية، كانت صادراتها من الحديد إلى الولايات المتحدة محدودة، وتتألف أساسًا من أنابيب الحديد غير الملحومة والمسطحات المجلفنة والملونة. ونظرًا لهذه الكميات المحدودة، لم يكن للرسوم الأميركية تأثير كبير على صادرات السعودية من الحديد في ذلك الوقت.

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