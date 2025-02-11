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اقتصاد

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، تحرك مقلق في البطاطس والثوم وانخفاض البصل والفاصوليا

الخضار
الخضار

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025.

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء

  • تراوح  سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 3.5  جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5 جنيه إلى 9.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو  البصل أبيض من 5.5 جنيه إلى 14.5 جنيه.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 4.5  جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 16 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الباذنجان 

  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 14 جنيها.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

اسعار الفلفل الالوان

  1. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 28 إلى 38 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الملوخية من 8 إلى 14 جنيها.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 9 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 9 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 15 إلى 19 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر فول أخضر من 12 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 14  إلى 22 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر ورق العنب

  • تراوح ورق عنب بناتي/ بلدي من 80 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 
  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 33 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.

 

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