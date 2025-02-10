نجم الزمالك يغيب عن مباراة فريقه أمام فاركو

الزمالك، قال مصدر داخل نادي أن أحمد فتوح خارج قائمة الأبيض في مباراة فاركو والتي تجمعهما في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدًا الثلاثاء على ستاد برج العرب.

وأشار المصدر إلى أن أحمد فتوح يغيب عن مباراة الزمالك غدا أمام فاركو لداعي الإصابة

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب في الإسكندرية استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على تخفيف الحمل البدني للاعبين في مران اليوم، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء.

وركز جروس وجهازه المعاون على بعض الجوانب الفنية والخططية، استعدادًا للقاء المرتقب أمام فاركو، وحرص المدير الفني على منح اللاعبين تعليمات خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء.

وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق اليوم ببرج العرب استعدادًا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدًا الثلاثاء على ستاد برج العرب.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

تنطلق مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز غدا الثلاثاء في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

وتنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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