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تموين الإسكندرية تصدر 203 تصريحا لبعض المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، فيتو

أكد المهندس محمود القلش المتحدث باسم مديرية التموين والتجارة بالإسكندرية، ان مديرية التموين بقيادة المهندس السيد حرز الله تتابع فعاليات الاوكازيون الشتوى رقابيا

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و اوضح، أن  الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية برئاسة  أحمد عبد الحميد مدير الإدارة إصدارت تصاريح المشاركة فى الاوكازيون لعدد ٢٠٣ محل تحترى حتى الآن منهم ٢٠٠ تصريح لمحال قطاع خاص و٣ تصاريح لمحال قطاع اعمال

 

وأضاف،  ان  تنوع الانشطة التجارية المشاركة بين الملابس والاجهزة الكهربائية والاحذية والشنط والجلود والستائر والمفروشات والسجاد والموكيت والادوات المنزلية

و اشار القلش إلى  انه قد تم تحرير ١٠ محاضر حتى الآن لمحلات شاركت فى الاوكازيون بدون تصريح

 

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المهندس محمود القلش مديرية التموين والتجارة الادارة العامة للتجارة الداخلية

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