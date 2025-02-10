وزير العمل: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه تنفيذا لتوجيهات السيسي

أكد محمد جبران، وزير العمل، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، جاء بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة للتخفيف عن المواطنين.

خطة الدولة لدعم العاملين



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" بقناة "TeN"، مساء اليوم الاثنين، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يأتي ضمن خطة الدولة من أجل دعم العامل المصري.



الحماية الاجتماعية للعمال

وأشار إلى أنهم يتولون تدريب وتأهيل العمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الذي يحث على ضرورة تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال والتي بدأت منذ جائحة كورونا.



دعم العمالة غير المنتظمة

وأوضح وزير العمل، أنه خلال جائحة كورونا تم صرف 2 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، حيث تم مضاعفة المنح للعمال ثلاث مرات حتى وصل من 500 الي 1000 جنيها مع بداية شهر رمضان.

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