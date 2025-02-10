الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه تنفيذا لتوجيهات السيسي

رفع الحد الأدنى للأجور
رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، فيتو
ads

أكد محمد جبران، وزير العمل، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، جاء بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة للتخفيف عن المواطنين.

 

خطة الدولة لدعم العاملين


وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" بقناة "TeN"، مساء اليوم الاثنين، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يأتي ضمن خطة الدولة من أجل دعم العامل المصري.
 

الحماية الاجتماعية للعمال

وأشار إلى أنهم يتولون تدريب وتأهيل العمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الذي يحث على ضرورة تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال والتي بدأت منذ جائحة كورونا.
 

دعم العمالة غير المنتظمة

وأوضح وزير العمل، أنه خلال جائحة كورونا تم صرف 2 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، حيث تم مضاعفة المنح للعمال ثلاث مرات حتى وصل من 500 الي 1000 جنيها مع بداية شهر رمضان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير العمل رفع الحد الادني للاجور القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور السيسي الحماية الأجتماعية

مواد متعلقة

بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، الحكومة تعلن موعد زيادة المرتبات 2025

القومي للأجور: زيادة منحة العمالة غير المنتظمة لـ1000 جنيه وهذا موعد التطبيق (فيديو)

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة في قانون العمل

ads

الأكثر قراءة

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، موعد زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور

لقنه درس التاريخ، تعليق أحمد الشرع على مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر

ترامب يستفز مصر والأردن بتصريحات جديدة

لم تحدث منذ 47 عاما، رئيس شعبة البن يكشف عن ارتفاعات جنونية بالأسعار (فيديو)

نائب رئيس أركان الجيش الأردني الأسبق يكشف مخطط المشروع الصهيوني

ترامب يقترح توطين سكان قطاع غزة في أمريكا

وزير العمل: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه تنفيذا لتوجيهات السيسي

الزمالك يعلن التعاقد رسميا مع أحمد الجفالي ويقدمه للجمهور (فيديو)

منوعات

المزيد

قرد يتسبب في قطع الكهرباء في سيريلانكا وغضب عارم يجتاح البلاد

عشرات القتلى في تحطم حافلة بجواتيمالا

رائد فضاء روسي يقدم أطروحة الماجستير من الفضاء

زلازل المريخ، تفسير علمي لظاهرة غامضة حيرت العلماء نحو 50 عامًا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 10/ 2/ 2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة علوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: أبواب الجنة تفتح يومي الإثنين والخميس إلا لهذين الصنفين من البشر (فيديو)

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بحل المشكلات بطريقة صحيحة

ما معنى «ونحشر المجرمين يومئذ زرقا»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية