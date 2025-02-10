هدف إمام عاشور الأفضل في الجولة 12 بالدوري المصري (فيديو)

الدوري المصري، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار هدف إمام عاشور في مرمى بتروجيت، كأفضل هدف في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان إمام عاشور سجل هدف الأهلي الأول في مرمى بتروجيت، في اللقاء الذي جمع الفريقين الخميس الماضي ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري، والتي حسمها الأهلي لصالحه بهدفين مقابل هدف.

تنطلق مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل، ويشهد اليوم الأول مباراتي الأهلي والزمالك أمام غزل المحلة وفاركو بالترتيب.

مواعيد الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 11 فبراير

سموحة ضد بتروجت.. 4 عصرًا

فاركو ضد الزمالك..4 عصرًا

الأهلى ضد غزل المحلة..7 مساء

الأربعاء 12 فبراير

الجونة ضد الإسماعيلى.. 4 عصرًا

زد إف سي ضد سيراميكا.. 4 عصرًا

المصري ضد البنك الأهلى.. 7 مساء

بيراميدز ضد حرس الحدود..7 مساء

الخميس 13 فبراير

مودرن سبورت ضد طلائع الجيش..4 عصرًا

إنبى ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

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