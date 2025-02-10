بشير التابعي: إمام عاشور أصبح الحاكم بأمره في الأهلي

يرى بشير التابعي لاعب الزمالك السابق، إمام عاشور لاعب الأهلي، أصبح الحاكم بأمره في القلعة الحمراء، بعد ضم "نسيبه" ياسين حافظ للأهلي.

وشدد: "مصطفى العش، لاعب جيد، والفترة القادمة سيقدم أوراق اعتماده، وإمام عاشور أصبح الحاكم بأمره في الأهلي، بعد ضم "نسيبه" ياسين حافظ، للأهلي".

كما طالب بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، جماهير القلعة البيضاء بمراجعة تصريحات مجلس الإدارة قبل الانتخابات وما تم تنفيذه.



وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "أيمن ممدوح عباس، تم توريطه في التصريحات عن تجديد عقد زيزو".



وتابع: "أطالب جمهور الزمالك بمراجعة تصريحات مجلس الإدارة قبل الانتخابات، وما وصل إليه في النادي حاليًا".



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