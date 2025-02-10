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رياضة

صراع مشتعل في القمة والقاع، جدول ترتيب الدوري المصري

الدوري المصري، فيتو
الدوري المصري، فيتو

ترتيب الدوري المصري، يواصل بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 12 بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة.

 

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 12

1- بيراميدز 27 نقطة
2- الأهلي 26 نقطة
3- الزمالك 23 نقطة
4- المصري البورسعيدي 22 نقطة
5- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة
6- حرس الحدود 18 نقطة
7- فاركو 18 نقطة
8- البنك الأهلي 18 نقطة
9- بتروجيت 17 نقطة
10- طلائع الجيش 16 نقطة
11- زد اف سي 15 نقطة
12- الاتحاد السكندري 14 نقطة
13- سموحة 14 نقطة
14- الإسماعيلي 12 نقطة
15- غزل المحلة 11 نقطة
16- إنبي 7 نقاط
17- الجونة 7 نقاط
18- مودرن سبورت 7 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 12

نتائج مباريات الجولة الثانية عشرة للدوري المصري
 

غزل المحلة 2-1 مودرن سبورت

سيراميكا 1-2 فاركو

الأهلى 2-1 بتروجت

حرس الحدود 1-0 إنبى

سموحة 0-1 بيراميدز

الزمالك 2-0 الإسماعيلي

طلائع الجيش 0-0 الجونة

الاتحاد السكندري 1-2 المصري البورسعيدى

البنك الأهلى 1-1 زد إف سي

 

نظام الدوري الممتاز


ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.


ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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