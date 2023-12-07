الحد الأدنى لفتح حساب الدولار في بنك القاهرة

قال بنك القاهرة إن "الحد الأدنى لفتح الحساب دولار أمريكى للأفراد: 100 "حاليًّا" دولار أمريكي وما يعادلھا من العملات الأخرى ولا يوجد عائد على الحساب الجاري المصري ولا يوجد عائد على الحساب الجاري بالعملة لشركات بدون حد أدنى".



مستندات حساب الدولار من بنك القاهرة

وأضاف بنك القاهرة إن الأوراق المطلوبة لفتح الحساب للأفراد والشركات كالتالي:

"الأشخاص الطبيعيين: شهادة ميلاد الرقم القومى للقُصر ( وقرار الوصاية إذا وجد)

مستند إثبات شخصية (لا بد في بداية التعامل أن يكون بالرقم القومى أما أي تعاملات لاحقة فيمكن بجواز السفر المميكن أو البطاقة العسكرية لأفراد القوات المسلحة فقط)

إيصال مرافق حديث (غاز- كهرباء - مياه- تليفون).

وإذا كان العميل مولودًا خارج جمهورية مصر العربية يجب إحضار شهادة ميلاد العميل.

الأشخاص الاعتباريين: العقد الابتدائي، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، المفوضين بالتوقيع وصورة بطاقة الرقم القومي لكل منهم (بعد الاطلاع على الأصل من قبل الموظف).

لا يشترط وجود وظيفة فى بطاقة الرقم القومى لفتح حساب جار أو توفير بالبنك، ولكن يجب الحصول على مستند يحدد الجهة التي يعمل بها الموظف فى حالة اختلاف الوظيفة عما هو موضح بمستند تحقيق الهوية، فعند تقدم أحد العملاء لفتح حساب ولا يوجد وظيفة وحتى يتم إثبات مصدر الدخل يتم طلب إثبات الدخل بأي وسيلة ممكنة يستطيع العميل بها إثبات دخله، ولا يشترط أن يكون مثبتا بالبطاقة ويمكن إثباته بأي مستند إضافي آخر.

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ومن جانب آخر قال بنك القاهرة إنه يمكن حاليا لعملاء بنك القاهرة سحب الحوالة الخارجية من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة، أو التي تحمل شعار شبكة ميزة أو من فروع شركة أمان / فوري في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاستفادة بخدمات المحفظة وأكثر من 300 خدمة دفع تسهل للعملاء معاملاتهم اليومية.

وأعلن بنك القاهرة طرح حساب "ميجا توفير" ذي العائد الشهري لجميع العملاء، حيث يتمتع المنتج المصرفي الجديد بالعديد من المزايا التنافسية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، وذلك بعائد تنافسي يصل إلى 15%.

مميزات حساب "ميجا توفير" من بنك القاهرة

ويوفر حساب "ميجا توفير" مزايا التأمين المجاني على الحياة والتي تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنة وذلك بحد أدنى للرصيد 50 ألف جنيه طوال مدة الحساب وبحد أقصى 200 ألف جنيه.

كما يتيح الحساب من بنك القاهرة أيضًا الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانية للإصدار الأول فقط ونقاط ترحيبية عند إصدار بطاقة الائتمان ونقاط إضافية على كل معاملة.

ويمكن فتح الحساب للعملاء الأفراد فقط بالعملة المحلية، وفتح الحساب للقصر أقل من 16 عامًا بالولاية الطبيعية ومن هم أكبر من 64 عاما بدون التغطية التأمينية.