الثلاثاء 11 فبراير 2025
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اقتصاد

ترخيص 1.8 ألف سيارة نقل جديدة في يناير وشيفروليه تتصدر المشهد

سيارات
سيارات

مبيعات السيارات النقل…رصدت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، إجمالي  مبيعات سيارات النقل خلال شهر يناير الماضي والمرخصة زيرو جديدة والتي بلغت نحو   1.793 سيارة نقل. 

 

ترتيب مبيعات النقل في مصر وفق موديل السنة
 

ووفقا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، ترتيب تراخيص سيارات النقل كالتالي وفق موديل السنة:
 

موديل 2022 بعدد 112 سيارة.
موديل 2023 بعدد 77 سيارة.
موديل 2024 بعدد 339 سيارة.
موديل 2025 بعدد 1265 سيارة. 

 

 

ترتيب شركات النقل في مصر خلال يناير
 

وتابعت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، ترتيب  مبيعات شركات النقل في مصر كالتالي خلال يناير الماضي: 
 

1- سيارات شيفروليه 1.199 سيارة.
2- سيارات إيسوزو بعدد 152 سيارة.
3- سيارات تويوتا 111 سيارة.
4- سيارات مرسيدس 48 سيارة.
5- سيارات ميتسوبيشي 38 سيارة. 

 

إجمالي تراخيص  الدراجات النارية وفق موديل السنة في يناير
 

وأشارت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات، إلي أن  إجمالي تراخيص  الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19392 دراجة نارية مقسمة وفق موديل السنة كالتالي: 
1.913 دراجة موديل 2022.
1.670 دراجه نارية موديل 2023.
4.372 دراجة موديل 2024.
11.435 دراجة موديل 2025.
2 دراجة نارية موديل 2026. 

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