نادي أضنة التركي يدافع عن قرار انسحابه أمام جالطة سراي

الدوري التركي، علق نادي أضنة ديمرسبور التركي، على قرار لاعبيه، بترك ملعب المباراة أمام جالطة سراي اعتراضا على التحكيم.

وأشار أضنة إلى أن هناك "أخطاء تحكيمية متعمدة ومنهجية وظلم" ارتكبت بحق النادي التركي، فيما أدت مغادرة اللاعبين، أمس الأحد، إلى إلغاء المباراة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول، اليوم الإثنين، أن مسئولي أضنة كانوا يدعمون لاعبيهم من خلال البيان الصريح.

أضنة ينسحب أمام جالطة سراي



وترك فريق أضنة، الملعب، في الدقيقة 34، وكان جالطة سراي متقدما بهدف نظيف من ركلة جزاء في الدقيقة 12،

وذكر أضنة أن قرار ركلة الجزاء بسبب خطأ مزعوم، كان غير عادل، لكن ميتين أوزتورك نائب رئيس جالطة سراي، أبدى تعجبه من قرار أضنة.

ونقلت وكالة الأناضول، تصريحات لأوزتورك قال فيها إنه لو ترك كل فريق، الملعب، بسبب ركلة جزاء غير عادلة، فسينتهي كل موسم للدوري في 4 أسابيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.