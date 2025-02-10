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رياضة

نادي أضنة التركي يدافع عن قرار انسحابه أمام جالطة سراي

أضنة ينسحب أمام جالطة
أضنة ينسحب أمام جالطة سراي

الدوري التركي، علق نادي أضنة ديمرسبور التركي، على قرار لاعبيه، بترك ملعب المباراة أمام جالطة سراي اعتراضا على التحكيم.

وأشار أضنة إلى أن هناك "أخطاء تحكيمية متعمدة ومنهجية وظلم" ارتكبت بحق النادي التركي، فيما أدت مغادرة اللاعبين، أمس الأحد، إلى إلغاء المباراة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول، اليوم الإثنين، أن مسئولي أضنة كانوا يدعمون لاعبيهم من خلال البيان الصريح.

أضنة ينسحب أمام جالطة سراي


وترك فريق أضنة، الملعب، في الدقيقة 34، وكان جالطة سراي متقدما بهدف نظيف من ركلة جزاء في الدقيقة 12،

وذكر أضنة أن قرار ركلة الجزاء بسبب خطأ مزعوم، كان غير عادل، لكن ميتين أوزتورك نائب رئيس جالطة سراي، أبدى تعجبه من قرار أضنة.

ونقلت وكالة الأناضول، تصريحات لأوزتورك قال فيها إنه لو ترك كل فريق، الملعب، بسبب ركلة جزاء غير عادلة، فسينتهي كل موسم للدوري في 4 أسابيع.

 

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