بوساكا يطالب الحكام بتقليل الاعتماد على الـVAR (صور)

تواصلت ورشة عمل تطوير الحكام لليوم الثانى، وركز ماسيمو بوساكا خلال المحاضرة الصباحية على شخصية الحكم في المباريات مشددا على ضرورة أن يكون القرار نابعا من حكم الساحة دون انتظار لحكم تقنية الفيديو وأن يعتمد الحكم على نفسه بشكل كامل كى نعيد للأذهان التحكيم قبل ظهور تقنية الفيديو لأن كثرة الاعتماد على الـVaR دليل على ضعف الحكم.

التمركز السليم للحكم يسهل مهمته

وتطرق بوساكا خلال المحاضرة إلى أهمية التمركز السليم للحكم وسرعة رد الفعل، وكذلك حالات تفصيلية عن لمسة اليد وحالات منطقة الجزاء مستعينًا ببعض المواقف من الدوريات الأوروبية والدورى المصرى، وعرضها عن طريق الفيديو وشرح إيجابياتها وسلبياتها والرد على استفسارات وأسئلة الحكام.

ماسيمو بوساكا، فيتو

أبو ريدة يكرم بوساكا

حرص هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، على إهداء ماسيمو بوساكا المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد الدولي FIFA، درع الاتحاد المصري.

كما أهدى أبوريدة قميص منتخب مصر لبوساكا لتهنئته بعيد ميلاده.

وقال ماسيمو للموقع الرسمي لاتحاد الكرة بعد المشاركة في ورشة تطوير الحكام: سعيد للمشاركة في رفع كفاءة الحكام.. وهذا يعكس اهتمام المنظومة بالتحكيم".

ونشر اتحاد الكرة فيديو محاضرة ماسيمو للحكام المصريين في أولى محاضرات ورشة تطوير التحكيم، التي انطلقت امس بمقر الاتحاد الجديد، بمشاركة 60 حكمًا من مختلف الدرجات.

وشهدت المحاضرات تركيزًا على موضوعات هامة، أبرزها 6 نقاط وهم الالتحامات، وشدة المخالفات، ولمسة اليد، بالإضافة إلى حالات منطقة الجزاء، حيث تم تحليل مجموعة من اللقطات التحكيمية من الدوريات الأوروبية والدوري المصري، وشرح إيجابياتها وسلبياتها عبر تقنية الفيديو.



وأكد بوساكا خلال محاضرته أهمية اتخاذ الحكام للقرارات الحاسمة في اللحظات المناسبة، مشددًا على ضرورة سرعة رد الفعل وعدم التسرع أو الاعتماد المفرط على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في بعض الحالات، لا سيما عند إشهار البطاقات الحمراء.



كما دعا الحكام إلى امتلاك شخصية قوية داخل الملعب، مؤكدًا أن الحكم الواثق من قراراته هو من يستطيع الوصول إلى أعلى المستويات قاريًا ودوليًا.



وشملت الورشة أيضًا مناقشة توحيد المعايير التحكيمية في احتساب المخالفات داخل منطقة الجزاء، مع التركيز على حالات لمسة اليد، والتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين بشكل متسق، بغض النظر عن اختلاف المسابقات.



وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير مستوى التحكيم المحلي، ورفع كفاءة الحكام ليكونوا قادرين على إدارة المباريات بأفضل صورة ممكنة، استعدادًا للاستحقاقات القادمة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

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