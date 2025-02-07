المؤهلات المطلوبة وشروط التقديم لوظائف معلم مساعد لمادة العلوم

يزداد البحث من قبل الشباب الخريجين الباحثين عن فرص عمل جديدة حول، الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد.

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم

وحول الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل ٣٥٠٠ وظيفة معلم مساعد مادة العلوم وذلك وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات.

شروط التقديم علي وظائف معلم مساعد مادة علوم

وبشأن الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم، فإن شروط التقديم علي وظائف معلم مساعد مادة علوم كالآتي:

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما

ـ مؤهل عال-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص علوم

ـ مؤهل عال-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص علوم انجليزي

ـ مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص علوم

ـ مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص علوم انجليزي

ـ مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص علوم

ـ مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص علوم انجليزي

ـ مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص علوم

ـ مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص علوم انجليزي

ـ ألا يقل عن مقبول

الأوراق المطلوبة للتقديم علي وظائف معلم مساعد مادة علوم

وتضمنت الأوراق المطلوبة للتقديم علي وظائف معلم مساعد مادة علوم ما يلي:

ـ الصورة الشخصية

ـ بطاقة الرقم القومي

ـ المؤهل الدراسي

ـ المؤهل الأعلى إن وجد

ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

ـ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

ـ شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

ـ الدبلوم التربوي

ـ إيصال الإيداع البنكي

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم، فيتو

المحافظات المطلوبة بها التعيين

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن المحافظات المطلوبة بها التعيين تتضمن ما يلي:

معلم مادة علوم محافظة اسوان بالإدارتين التعليميتين (إدفوا - كوم أمبو )

معلم مادة علوم محافظة الأقصر بالإدارتين التعليميتين (القـــــرنه - اسنا)

معلم مادة علوم محافظة قنا بالإدرات التعليمية (دشنا- نجع حمادى -ابوتشت -قنا)

معلم مادة علوم محافظة سوهاج بالإدرات التعليمية (دار السلام- جرجا -طما -البلينا )

معلم مادة علوم محافظة اسيوط بالإدرات التعليمية (ديروط - منفلوط - القوصية -البدارى -الفتح )

معلم مادة علوم محافظة المنيا بالإدرات التعليمية (سمالوط -المنيا -بنى مزار)

معلم مادة علوم محافظة بني سويف بالإدرات التعليمية (اهناسيا - الواسطى- ناصر )

معلم مادة علوم محافظة الفيوم بالإدرات التعليمية (سنورس - اطسا -طامية )

معلم مادة علوم محافظة جنوب سيناء بالإدارتين التعليميتين ( الطور - نوبيع )

معلم مادة علوم محافظة مطروح بالإدرات التعليمية (الضبعة- مطروح- الحمام -برانــــي )

معلم مادة علوم محافظة كفر الشيخ بالإدرات التعليمية (شرق كفر الشيخ -بيلا -سيدى سالم -الحامول )

معلم مادة علوم محافظة البحيرة بالإدرات التعليمية (كوم حمادة - ابو المطامير -مركز كفر الدوار -مركز دمنهور -ايتاي البارود)

معلم مادة علوم محافظة الغربية بالإدرات التعليمية (شرق المحلة- قطور- غرب المحلة)

معلم مادة علوم محافظة المنوفية بالإدارتين التعليميتين ( اشمون- السادات )

معلم مادة علوم محافظة الشرقية بالإدرات التعليمية (منيا القمح-بلبيس- فاقوس - الصالحيه الجديده- شرق الزقازيق

معلم مادة علوم محافظة القليوبية بالإدرات التعليمية ( شرق شبرا الخيمة - شبين القناطر-الخانكة -الخصوص )

معلم مادة علوم محافظة الجيزة بالإدرات التعليمية ( اوسيم - البدرشين -العياط- الحوامدية -الصف -اطفيح -الواحات البحرية -منشأة القناطر )

معلم مادة علوم محافظة القاهرة بالإدرات التعليمية (منشأة ناصر - المرج -الزاوية -دار السلام -المقطم -التبين-عين شمس -البساتين-حلوان )

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من ٢٧ فبراير الجاري حتى 12 مارس المقبل، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

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