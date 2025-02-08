السبت 08 فبراير 2025
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أخبار مصر

بمرتب يصل 200 دولار شهريًا، وزارة العمل تعلن عن 800 فرصة بالمغرب

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
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أعلن وزير العمل  محمد جبران اليوم السبت، عن توفير 800 فرصة عمل لممرضات مصريات للعمل في المغرب، وقال إن هذه الفرص  مقدمة من مجموعة "اكد ايطال" المغربية، وذلك بمرتب ١٠٠٠ دولار شهريا، و٢٠٠ دولار بدل سكن.

الوظائف والتخصصات المطلوبة 

ودعا وزير العمل الفتيات الحاصلات على بكالوريوس تمريض أو دبلوم، ولديهن خبرة من ٤ إلى ٦ سنوات في تخصصات (التخدير، العناية المركزة، رعاية الحوامل، القسطرة، رعاية عامة، تخصص عام)، ويجدن اللغة الإنجليزية بقدر مقبول، بسرعة التقدم والحصول تلك الفرصة.

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

وقال جبران إن الوزارة تعلن بشكل دوري عن فرص العمل للشباب والفتيات من خلال أجهزة الوزارة في كافة القطاعات وبالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بالداخل والخارج، مؤكدًا على المتابعة الدورية لتلك الفرص التي يتم توفيرها ومدى التزامها بالقوانين والمعايير الدولية.

مزايا فرص العمل المتاحة 

وأوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أن تلك الفرص تأتي تلبيةًَ  لاحتياجات شركة رواج لتطوير الموارد الإدارية والتي ترغب في توفير فرص عمل من  الكوادر الطبية المصرية للعمل بمجموعة "اكد ايطال" بالمملكة المغربية، حيث سيتم منح راتب بقيمة ۱۰۰۰ دولار و٢٠٠ دولار بدل سكن بالإضافة إلى تذاكر الطيران والتأمين الطبي ومكافآت بالأعياد، إلى جانب تنفيذ برنامج تأهيلي قبل السفر وبعد الوصول، على أن يتم التقديم من اليوم السبت الموافق 8-2-2025 ولمدة 10 أيام، على الرابط هنا 

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