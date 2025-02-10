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حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الثلاثاء 11 -2 - 2025

حالة الطقس غدًا بوادي
حالة الطقس غدًا بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الثلاثاء طقسا باردا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 17 نهارًا و10 درجات ليلا.

الطقس اليوم، تسود الآن أجواء باردة على أغلب الأنحاء ومن متابعة صور الأقمار الصناعية تظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

 

الطقس اليوم
الطقس اليوم


حالة الطقس اليوم


وأعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

 

 

الطقس اليوم
الطقس اليوم

 حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس اليوم
الطقس اليوم

طقس اليوم


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس  شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
 

الطقس اليوم
الطقس اليوم

الطقس اليوم في القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى:  12

الطقس اليوم
الطقس اليوم

الطقس اليوم في السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 10

الطقس اليوم في جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

الطقس اليوم
الطقس اليوم


الطقس اليوم في شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 06

الطقس اليوم
الطقس اليوم

الطقس اليوم في جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:10

 

 

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حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا وادى النطرون هيئة الأرصاد الجوية

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