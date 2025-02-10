الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

برومو تشويقي جديد لمسلسل إش إش لـ مي عمر (فيديو)

إش إش، فيتو
إش إش، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، نشرت منصة شاهد إعلانًا تشويقيا جديدا لمسلسل إش إش الذي تقدمه الفنانة مي عمر، وتنافس به في موسم رمضان الدرامي المقبل.

وتلعب مي عمر خلال المسلسل شخصية راقصة درجة ثالثة تعاني من عدد من الضغوطات التي تعرضت لها في مرحلة الطفولة، وتحاول أن تصبح سيدة أعمال في المجتمع ولكن يحاربها مجموعة من الرجال المحيطين بها.

 

تفاصيل مسلسل إش إش

تشهد أحداث العمل دخول «إش إش» في صراعات كثيرة مع المعلم «رجب الجربتلي»، والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وينتحل شخصية شخص آخر بسبب سر لا يعرفه إلا هو، ويطلب الزواج من إش إش، ولكن الزواج يصبح مزورًا بسبب انتحاله شخصية أخرى. ويظل مختار «محمد الشرنوبي» هو الشخص الوحيد الذي يعرف كل التفاصيل عن المعلم رجب، ويخفيها عن الجميع، لكنه يحصل على أموال منه مقابل عدم إفصاحه عنها.


لم تكن عداوة «إش إش» مقتصرة فقط على المعلم رجب الجربتلي، ولكن هناك شخصًا آخر يسمى «عبد العاطي» يجسد دوره الفنان إيهاب فهمي، وهو من يقوم بمحاولة اغتصاب إش إش ضمن أحداث العمل، ويقع فى خلافات مع شقيق نجلته التى يحبها ويلعب دوره محمد الشرنوبي.


ويحاول عبد العاطي إقناع إش إش بأن تعمل معه في شقة مشبوهة، ولكنها تتشاجر معه وسط الحارة التي تسكن فيها، مما يجعل خالتها التى تحل محل والدتها والتى تلعب دورها الفنانة «هالة صدقي» تتدخل لتهدئة الأمر بينهما، ولكن إش إش تقرر الرحيل من الحارة، واستئجار شقة لنفسها فى إحدى المناطق الراقية.


بعد حساب عبد العاطى خلال أحداث العمل، يخرج فى الحلقات النهائية، ويقرر الانتقام من «إش إش» بمحاولة قتلها، بسبب دخوله السجن بعد أن قامت بالإبلاغ عنه بسبب الشقة المشبوهة التى يقوم بإدارتها.


وانتهت أسرة العمل من تصوير ما يقرب من 80% من أحداث العمل، ومن المقرر أن تبدأ وحدة المونتاج بتجهيز الحلقات الأولى من العمل خلال الفترة المقبلة، ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى سباق رمضان 2025.

 

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مى عمر وماجد المصرى كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان إيهاب فهمي الفنانة هالة صدقي الفنانة مي عمر اش اش مسلسل إش إش الفن
ads

الأكثر قراءة

رمضان شهر الخير، زيادة المرتبات والمعاشات ومنحة استثنائية خلال أيام

ترامب يستفز مصر والأردن بتصريحات جديدة

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 10/ 2/ 2025

لم تحدث منذ 47 عاما، رئيس شعبة البن يكشف عن ارتفاعات جنونية بالأسعار (فيديو)

ترامب يقترح توطين سكان قطاع غزة في أمريكا

وزير الخارجية المصري لنظيره الأمريكي: متمسكون بإقامة دولة فلسطينية وبقاء أهل غزة على أرضهم

بيان حماس يزلزل الكيان الصهيوني، وعائلات أسرى الاحتلال تلجأ للشوارع والميادين

بعد اعتزام ترامب تصعيد الحرب التجارية، أبرز الدول المستهدفة بالتعريفات الجمركية الأمريكية

منوعات

المزيد

عشرات القتلى في تحطم حافلة بجواتيمالا

رائد فضاء روسي يقدم أطروحة الماجستير من الفضاء

زلازل المريخ، تفسير علمي لظاهرة غامضة حيرت العلماء نحو 50 عامًا

العثور على توابيت عمرها 1300 عام في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 10/ 2/ 2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 10-2-2025 في الأسواق

وزير العمل: توفير فرص عمل بإحدى الدول العربية بـ 40 ألف جنيه شهريًا

المزيد

انفوجراف

رجل الحشاشين الأول الجديد.. من هو رحيم الحسيني زعيم الطائفة الإسماعيلية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بحل المشكلات بطريقة صحيحة

ما معنى «ونحشر المجرمين يومئذ زرقا»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أمين البحوث الإسلامية: القرآن كتاب الله الخالد وحجته البالغة وهو باق إلى أن تَفنى الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية