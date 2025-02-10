الدوري التركي، تعادل سلبي بين طرابزون سبور وايوبسبور في الشوط الأول

الدوري التركي، انتهى الشوط الأول من مباراة طرابزون سبور أمام ايوبسبور، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب بابارا بارك، ضمن مواجهات الجولة ال23 من مسابقة الدوري التركي لكرة القدم

تشكيل طرابزون سبور أمام ايوبسبور

دخل فريق طرابزون سبور مباراته أمام ايوبسبو بتشكيل مكون من:

أجوركان شاكر - بيدرو مالهيرو - ستيفان سافيتش - باتاجوف - إيسكايلاك - جونيس - جون لوندسترام - ادين فيسكا - أولكسندر زوبكوف - أنتوني نواكايمي - بنزا

تشكيل ايوبسبور أمام طرابزون سبور

فيما دخل فريق ايوبسبور مباراته أمام طرابزون سبور بتشكيل مكون من:

أوزير - روبن فيزو - روبين يلشين - لوكاس كلارو - ميراس - كاباساكال - إيمري مور - كايان - بينجول - أمبيم - مامي تيام

ترتيب الفريقين في الدوري التركي

وقبل المباراة يحتل طرابزون سبور المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 26 نقطة، فيما يحتل ايوبسبور المركز الرابع برصيد 4- نقطة، إلا أن الأخير خاض 22 مباراة، فيما خاض طرابزون 21 مباراة فقط في المسابقة

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