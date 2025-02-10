الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

13 فبراير، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل آخر بالنزهة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

حددت  نيابة النزهة 13 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل آخر وإحداث عاهة مستديمة له. 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم (س. م) 23 سنة بدائرة قسم النزهة في غضون يونيو الماضي ضرب المجني عليه م. ع عمدا بأن أطلق صوبه طلقة من فرد خرطوش استقرت بعينه اليمني محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت بفقد الإبصار للعين اليمني تقدر نسبتها بنحو 40 %.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع: كما حاز المتهم وأحرز ذخائر خرطوش مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة النزهة قسم النزهة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

الصور الأولي للمتهمة بقتل الطفلة ريماس بعد إحالة أوراقها للمفتي

براءة تشكيل عصابي من تهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب في الأميرية

إحالة 4 عاطلين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب في الأميرية للجنايات
ads

الأكثر قراءة

قرارات رئاسية سارة للمصريين خلال أيام

صندوق النقد الدولي: تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

الخطيب يرفض طلب محمد رمضان بالرحيل

سيف زاهر يكشف خليفة جروس المحتمل في الزمالك

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة تعاود الارتفاع في سوق العبور

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 13

ترامب يمنح إسرائيل أم القنابل، جنرال أمريكي يكشف تخطيط أمريكي لمعركة هرمجدون

منوعات

المزيد

بسبب إعلان سيارات قرب موقع أثري، شركة تتعرض لانتقادات واسعة في العراق

تراجع معدلات الزواج في الصين رغم جهود السلطات لتعزيز عدد السكان

شاب يرفع علمي فلسطين والسودان في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية (فيديو)

برجر كينج يطيح بمسئول في الحزب الحاكم بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الإثنين 10-2-2025 بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة تعاود الارتفاع في سوق العبور

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

أسعار السمك اليوم،السبيط يرتفع لـ 340 جنيها في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإجهاض في المنام وعلاقته بتجاوز الأزمات

معنى براء، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 26 من سورة الزخرف

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية