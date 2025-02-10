الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل التعليم بقنا يتسلم درع التميز والتكريم

قنا،فيتو
قنا،فيتو

تسلم هانى عنتر الصابر  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا اليوم الأثنين  درع التميز والتكريم الذي حصلت عليه  المديرية من الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين  بوزارة التربية والتعليم خلال الاحتفالية التي نُظِّمت تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمناسبة ختام فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "  
و بحضور نادية عبدالله رئيس الادارة المركزية لشئون المعلمين والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين.

جاء التكريم بمناسبة فوز مديرية التربية والتعليم بقنا بالمركز الأول والمركز الثالث على مستوى الجمهورية خلال الفعاليات التي نفذتها وحدة التواصل ودعم المعلمين بجميع الادارات التعليمية خلال المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان ".

بداية جديدة لبناء الإنسان
حيث حصدت هبه محمد عبدالله إدارة قوص التعليمية علي المركز الأول جمهوري لمشاركتها المتميزة في فعاليات "بحوث الفعل"  كما حصل أنس عبدالقادر إدارة دشنا التعليمية علي المركز الثالث ضمن فعاليات مسابقة "المعلم الموهوب " وتم التكريم في حفل الإدارة العامة للتواصل والدعم

أشاد " عنتر"  بدور وحدة التواصل ودعم المعلمين بقيادة الدكتورة نجاة عبده عارف مدير الوحدة في خلق مناخ فكري  تنافسي يشجع المعلم على الإبداع والابتكار ويحدث تحفيز وتعزيز لعملية التعلم، وأثنى على أعضاء الفريق المتميز، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان المبادرة الرئاسية بداية جديدة دشنا قنا مديرية التربية والتعليم بقنا محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يبحث تنفيذ كوبري مشاة الرياح لتوفير عبور آمن للمواطنين

مصرع شاب سودانى سقط من القطار فى قنا

إزالة 41 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة في قنا

إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة في قنا
ads

الأكثر قراءة

رمضان شهر الخير، زيادة المرتبات والمعاشات ومنحة استثنائية خلال أيام

ترامب يستفز مصر والأردن بتصريحات جديدة

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 10/ 2/ 2025

لم تحدث منذ 47 عاما، رئيس شعبة البن يكشف عن ارتفاعات جنونية بالأسعار (فيديو)

ترامب يقترح توطين سكان قطاع غزة في أمريكا

وزير الخارجية المصري لنظيره الأمريكي: متمسكون بإقامة دولة فلسطينية وبقاء أهل غزة على أرضهم

بيان حماس يزلزل الكيان الصهيوني، وعائلات أسرى الاحتلال تلجأ للشوارع والميادين

بعد اعتزام ترامب تصعيد الحرب التجارية، أبرز الدول المستهدفة بالتعريفات الجمركية الأمريكية

منوعات

المزيد

عشرات القتلى في تحطم حافلة بجواتيمالا

رائد فضاء روسي يقدم أطروحة الماجستير من الفضاء

زلازل المريخ، تفسير علمي لظاهرة غامضة حيرت العلماء نحو 50 عامًا

العثور على توابيت عمرها 1300 عام في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 10/ 2/ 2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 10-2-2025 في الأسواق

وزير العمل: توفير فرص عمل بإحدى الدول العربية بـ 40 ألف جنيه شهريًا

المزيد

انفوجراف

رجل الحشاشين الأول الجديد.. من هو رحيم الحسيني زعيم الطائفة الإسماعيلية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بحل المشكلات بطريقة صحيحة

ما معنى «ونحشر المجرمين يومئذ زرقا»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أمين البحوث الإسلامية: القرآن كتاب الله الخالد وحجته البالغة وهو باق إلى أن تَفنى الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية