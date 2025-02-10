وكيل التعليم بقنا يتسلم درع التميز والتكريم

تسلم هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا اليوم الأثنين درع التميز والتكريم الذي حصلت عليه المديرية من الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم خلال الاحتفالية التي نُظِّمت تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمناسبة ختام فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

و بحضور نادية عبدالله رئيس الادارة المركزية لشئون المعلمين والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين.

جاء التكريم بمناسبة فوز مديرية التربية والتعليم بقنا بالمركز الأول والمركز الثالث على مستوى الجمهورية خلال الفعاليات التي نفذتها وحدة التواصل ودعم المعلمين بجميع الادارات التعليمية خلال المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان ".

بداية جديدة لبناء الإنسان

حيث حصدت هبه محمد عبدالله إدارة قوص التعليمية علي المركز الأول جمهوري لمشاركتها المتميزة في فعاليات "بحوث الفعل" كما حصل أنس عبدالقادر إدارة دشنا التعليمية علي المركز الثالث ضمن فعاليات مسابقة "المعلم الموهوب " وتم التكريم في حفل الإدارة العامة للتواصل والدعم

أشاد " عنتر" بدور وحدة التواصل ودعم المعلمين بقيادة الدكتورة نجاة عبده عارف مدير الوحدة في خلق مناخ فكري تنافسي يشجع المعلم على الإبداع والابتكار ويحدث تحفيز وتعزيز لعملية التعلم، وأثنى على أعضاء الفريق المتميز، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز.

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