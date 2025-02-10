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محافظات

محافظ قنا يبحث تنفيذ كوبري مشاة الرياح لتوفير عبور آمن للمواطنين

قنا،فيتو
قنا،فيتو

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا لمناقشة أنسب المقترحات الخاصة بإنشاء كوبري مشاة أعلى مزلقان الرياح، بهدف توفير ممر آمن لعبور المواطنين، وخدمة أهالي منطقتي مدينة العمال والرياح.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس عماد محمد السيد، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بقنا – المنطقة الثامنة، والمهندس صالح محمود جاد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، والعميد هاني مرسي، وكيل إدارة المرور، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين والمهندسين المختصين.

مشروع إنشاء كوبري المشاة بقنا

من جانبه، أكد محافظ قنا، أن مشروع إنشاء كوبري المشاة يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين في منطقة تشهد كثافة مرورية عالية، حيث يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتوفير عبور آمن للمشاة، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بحوالي 10 ملايين جنيه.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ الجهات المعنية بضرورة تطبيق أفضل الدراسات والمقترحات الهندسية، لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحقيق التنمية وتعزيز البنية التحتية بالمنطقة.

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إدارة التخطيط العمراني الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا

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